ISW: Українські військові просуваються під Бахмутом та на півдні

11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки.

За інформацією заступника міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

Окрім цього, начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і "масово" використовують безпілотники.

Ключові висновки ISW за 11 вересня