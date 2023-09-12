Чому прикордонники РФ не можуть протистояти рейдам та атакам дронів – ISW

Російські прикордонники зіткнулися з браком можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У публікації зазначається, що співробітники Прикордонної служби РФ висловили невдоволення такими обмеженими можливостями, аналогічне до скарг російських військових зі складу окупаційного контингенту в Україні.

Так, прикордонники висловили стурбованість можливими "українськими рейдами" у Росію.

Російський "воєнкор", який працює в раді з прав людини при Кремлі, посилив їхні скарги на те, що влада РФ погано оснастила прикордонників та не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів.

За словами блогера, подібні скарги надходять практично від усіх прикордонних підрозділів ФСБ РФ. Він зазначив, що сучасні прикордонні підрозділи ФСБшників потребують аналогічних можливостей, які мали оперативні групи для участі в радянській війні в Афганістані, які були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою.

Також "воєнкор" заявив, що прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети та міномети тільки від особистих зв'язків з російськими військовими частинами, і закликав владу надати їх нинішнім прикордонникам, особливо в Брянській, Курській та Білгородській областях, що межують з Україною.

"Згадка "воєнкора" про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення більш складних систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих "українських транскордонних рейдів" до Росії та "атак українських безпілотників" на російській території" , - йдеться у звіті.

Транскордонні рейди російських добровольців

Нагадаємо, на початку червня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) заявили про проведення якоїсь операції у Бєлгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися з окупантами.

У ході операцій добровольці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Також бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Крім того, за кілька днів представники РДК заявили про проведення вогневого рейду в прикордонній смузі РФ.