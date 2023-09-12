Трамп просить зняти з нього звинувачення у втручанні у вибори

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зняти з нього кримінальні обвинувачення по справі про втручання у вибори в штаті Джорджия, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

CNN називає це першим кроком Трампа у спробі оскаржити звинувачення на рівні штату.

Крім цього, колишній президент звернувся до судді Тані Чаткан взяти самовідвід у цій справі. Він стверджував, що вона нібито "заздалегідь оцінила факти і визначила ймовірну вину Трампа".

Зазначимо, що Чаткан, яка була обрана для головування процесом випадково, вже давно активно виступає проти учасників штурму Капітолія, організацію якого нерідко приписують Трампу. При цьому, вона неодноразово у своїх вироках давала звинувачуваним по цій справі більші тюремні строки, ніж вимагала прокуратура.

Суди проти Трампа

Зараз проти Трампа висунуто звинувачення по 91 пункту в трьох справах. Так, його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім цього, 2 жовтня почнеться суд щодо факту завищення Трампом своїх статків.

А напередодні президентських праймеріз в 2024 році розпочнеться ще один судовий процес - на цей раз стосовно штурму Капітолія.

ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе. Сам же експрезидент заявив, що "посадить" своїх політичних ворогів, у разі переобрання.