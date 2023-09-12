ISW: Росгвардія може вербувати колишніх ув'язнених "вагнерівців"
Росгвардія вербує колишніх в'язнів, що служили в ПВК "Вагнера", щоб підкорити собі залишки найманців та посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Антон Малиновський, РБК-Україна.
Видання iStories передає слова родичів ув'язнених, які стверджують, що деяких з них запросили служити в Росгвардії після проходження серії тестів та атестації. Крім цього, їм необхідно надати документи про офіційне помилування і укладення контрактів з "Вагнером". Зазначається, що не всі охочі змогли пройти перевірку.
При цьому, колишніх ув'язнених беруть виключно "не на керівні посади, і навіть не у середній офіцерський склад". А один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ відправив колишніх "вагнерівців" охороняти об'єкти на окупованих територіях України.
"Можливе активне вербування Росгвардією колишніх бійців "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Пригожина", - пише ISW.