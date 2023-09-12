ISW: Росгвардія може вербувати колишніх ув'язнених "вагнерівців"

Росгвардія вербує колишніх в'язнів, що служили в ПВК "Вагнера", щоб підкорити собі залишки найманців та посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Видання iStories передає слова родичів ув'язнених, які стверджують, що деяких з них запросили служити в Росгвардії після проходження серії тестів та атестації. Крім цього, їм необхідно надати документи про офіційне помилування і укладення контрактів з "Вагнером". Зазначається, що не всі охочі змогли пройти перевірку.

При цьому, колишніх ув'язнених беруть виключно "не на керівні посади, і навіть не у середній офіцерський склад". А один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ відправив колишніх "вагнерівців" охороняти об'єкти на окупованих територіях України.