Генштаб: ЗСУ за добу знищили 550 окупантів, 33 артсистеми і 4 РСЗВ
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували приблизно 550 російських окупантів, а також знищили 33 артилерійські системи, 8 танків, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,
- танків − 4 568 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,
- артилерійських систем − 5 872 (+33) од,
- РСЗВ − 764 (+4) од,
- засобів ППО − 515 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів / катерів − 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,
- спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.