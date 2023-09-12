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Генштаб: ЗСУ за добу знищили 550 окупантів, 33 артсистеми і 4 РСЗВ

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 550 окупантів, 33 артсистеми і 4 РСЗВ
Фото: Facebook

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували приблизно 550 російських окупантів, а також знищили 33 артилерійські системи, 8 танків, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,
  • танків − 4 568 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,
  • артилерійських систем − 5 872 (+33) од,
  • РСЗВ − 764 (+4) од,
  • засобів ППО − 515 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів / катерів − 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,
  • спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.

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