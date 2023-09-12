Росіяни перетягують на південь поповнення з Кримського напрямку – ЗСУ

Окупанти вже не справляються на півдні зусиллями того угрупування, що там є. Тому підсилюють його поповненням з Кримського напрямку. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За словами Гуменюк, окупантам необхідно перетягувати зусилля на південь та їх "зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом", але і з нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат.

"Вони (окупанти - ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення" , - додала спікер.

За даними Гуменюк, за минулу бойову добу в результаті бойових завдань ЗСУ було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ.