Ще понад 4 тисячі чиновників подали декларації – НАЗК

За тиждень з початку відновлення декларування чиновників про свій майновий стан прозвітували майже 4,3 тисячі посадовців.﻿ Про це заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, повідомляє Економічна правда.

Всього на 11 вересня декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тисячі публічних службовців. Серед них:

51 народний депутат (+ 1 за тиждень);

5 міністрів;

3 заступники керівника Офісу Президента;

35 740 посадовців категорій "А" та "Б" (держслужбовці на керівних посадах, +207 за тиждень);

2 636 суддів (+ 36 за тиждень, у т.ч. один суддя Конституційного Суду України);

10 073 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 56 за тиждень);

7 голів ОДА та ОВА.

За 2022 рік подали декларації понад 281,8 тис. осіб. Зокрема, 35 народних депутатів (+2 за тиждень), 2 заступники керівника Офісу Президента, 4 члени Кабінету Міністрів, 3 голови ОДА/ОВА.

У НАЗК нагадали, що минулого тижня Рада ухвалила проєкт закону № 9534, який передбачає відновлення обов’язкового декларування та перевірки декларацій, однак при цьому створює лазівки для корупції.

"НАЗК готове до відновлення декларування та вкотре наголошує про необхідності збереження інституту декларування та цілей, на досягнення яких його було проваджено відповідним Законом України "Про запобігання корупцій" , - резюмували в Нацагентстві.

Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр буде відкрито за рік.