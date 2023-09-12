Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям" – прем'єр

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям". Про це він написав у Facebook, також поділившись передвиборчим роликом керівної партії "Право і справедливість", повідомляє Європейська правда.

У п'ятницю закінчується термін заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща домагається продовження цієї заборони, а якщо цього не станеться, то погрожує ввести одностороннє ембарго.

"Польща не дозволить затопити нас українським збіжжям. Незалежно від того, яким буде рішення посадовців Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", – зазначив польський прем'єр.

У передвиборчому ролику Моравецький сказав: "Коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця і домівки. Поляки такі" .

Але, як додав він, "коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд "Права і справедливості" гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені".