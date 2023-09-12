Вартість нафти Brent зросла до максимуму з листопада

Ціни на нафту підіймаються у вівторок, трейдери чекають нових сигналів щодо попиту і пропозиції на ринку. Їхню увагу спрямовано на щомісячні звіти ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) з нафтового ринку, які буде опубліковано у вівторок і середу відповідно, повідомляє Enkorr.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом становить $91 за барель, що на $0,36 (0,4%) вище, ніж на закриття попередньої сесії. У понеділок ціна цих контрактів опустилася на $0,01, до $90,64 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здорожчали на цей час на $0,45 (0,52%), до $87,74 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів опустилася на $0,22 (0,3%), до $87,29 за барель.

Під час торгів у понеділок ціна на Brent підіймалася до позначки $91,45 за барель, на WTI – до $88,15 за барель. Обидва контракти торгуються на максимумах із листопада на тлі побоювань дефіциту пропозиції нафти після продовження добровільного обмеження видобутку Саудівською Аравією до кінця поточного року. Проте за підсумками сесії як Brent, так і WTI трохи здешевшали.

"Імпульс до зростання нафтового ринку на цю мить вичерпано. Ринку потрібні нові сигнали, щоб вибрати подальший напрям. Ціни, можливо, коливатимуться близько $90 за барель якийсь час" , – зазначає засновник Vanda Insights у Сингапурі Вандана Харі.

За останні два тижні вартість Brent зросла більш ніж на 7%, WTI – майже на 10%.