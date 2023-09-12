РФ економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону – ЗСУ

Російська армія, ймовірно, буде певний час будуть економити ракети для того, щоб поновити масовані обстріли в осінньо-зимовий період.﻿ Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих" , - сказала вона.

За її словами, нові атаки можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти" , - сказав він.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масованих обстрілів міст з боку Росії.