Росіяни за добу обстріляли дев'ять областей України – дані ОВА

Російські окупанти упродовж доби здійснили атаки на дев'ять областей України, є загиблі та поранені люди. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 12 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог сім разів з мінометів, артилерії та АГС обстрілював Новгород-Сіверський і Корюківський райони. Зафіксовані пуски некерованих авіаційних ракет, вибухи лунали на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

У Сумській області вночі росіяни двічі обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Зафіксовано 10 вибухів. Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 122 вибухи.Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

У Великописарівській громаді в результаті артобстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано шість ударів з міномета. Також з території РФ були обстріли із РСЗВ. Дістав контузію та забої місцевий житель. Пошкоджено приватний будинок.

У Нікополі Дніпропетровської області 24-річний чоловік дістав поранення обох ніг і перебуває у важкому стані. Ще двох чоловіків віком 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. За день ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та РСЗВ "Град". Спалахнули дві пожежі. Пошкоджені комунальне підприємство, магазин, два приватні підприємства, навчальний заклад, житлові будинки, господарчі споруди, автобус, три легкові автомобілі, газопровід.

Росіяни обстріляли Марганець Нікопольського району. Пошкоджено сім приватних будинків, дві господарчі споруди, три лінії електропередач і три газопроводи. Також ворог атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

У Запорізькій області зафіксовано 103 обстріли 26 населених пунктів.﻿ Росіяни здійснили сім авіаударів по Оріхову й Малинівці та били із РСЗВ по Степногірську. Вісім ворожих БПЛА атакували Новоданилівку, Білогір'я, П'ятихатки, Плавні та Кам'янське.

87 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Павлівки, Роботиного, Малих Щербаків, Степового, Лугового, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню. Руйнувань зазнали 32 об'єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки та господарчі споруди.

У Харківській області на Слобожанському напрямку війська РФ здійснили понад 15 артилерійських і мінометних обстрілів цивільної інфраструктури та населення прикордонних районів. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки. У селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" 71-річний чоловік та був госпіталізований.

У Луганській області вчора ввечері росіяни обстріляли Макіївку. Одна людина загинула. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу ворог здійснив 143 обстрілів Луганщини, випустив 537 снарядів.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Курдюмівка, Старомайорське, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Желанне Перше, Кліщіївка, Юрківка, Орлівка, Диліївка, Ласточкине, Предтечине. Пошкоджено 8 приватних житлових будинків, два ангари, дві господарчі споруди. За добу на Донеччині одна людина загинула.

У Миколаївській області ворог вночі та зранку завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Вчора армія РФ обстрілювала Очаків, пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також вчора між населеними пунктами Куцурубської громади зафіксовані обстріли відкритої території.

По Херсонській області ворог здійснив 75 обстрілів, випустив 386 снарядів, з них по Херсону - три артилерійські обстріли (14 снарядів). Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів, об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі. Загарбники атакували центральну частину села Кізомис, зафіксовано чотири удари. Є влучання в адміністративну будівлю.

Ворог обстріляв амбулаторію у селі Станіслав. Постраждали 33-річна фельдшерка і 63-річна пацієнтка.

Через обстріл Білозерки в одній із осель сталася пожежа, а також пошкоджено освітній заклад. 53-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. До лікарні госпіталізували 48-річного чоловіка.

Під час обстрілу російськими військами села Садове поранень зазнав 50-річний чоловік.