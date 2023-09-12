CNN: Росіяни знищили в Україні сотні макетів гаубиць та радарів
Російські окупанти знищили в Україні сотні макетів військової техніки, які масово виробляє промисловість. Про це йдеться у репортажі американського каналу CNN, повідомляє Ліга.net.
Йдеться про виробництво макетів гаубиць Д-20 та M777, мінометів, радарів протиповітряної оборони та інших цілей.
За словами представників виробництва, макети потрібні, щоб росіяни витрачали свої дорогі дрони, снаряди та ракети на фальшиві цілі.
Макети з точністю копіюють оригінальні зразки техніки, щоб росіяни могли прийняти їх за справжні з повітря.
У репортажі сказано, що справжня гаубиця M777 коштує кілька мільйонів доларів, а виготовлення макета з каналізаційних труб коштує менш ніж $1000.
"Після кожного влучення військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма", — кажуть виробники.