CNN: Росіяни знищили в Україні сотні макетів гаубиць та радарів

Російські окупанти знищили в Україні сотні макетів військової техніки, які масово виробляє промисловість. Про це йдеться у репортажі американського каналу CNN, повідомляє Ліга.net.

Йдеться про виробництво макетів гаубиць Д-20 та M777, мінометів, радарів протиповітряної оборони та інших цілей.

За словами представників виробництва, макети потрібні, щоб росіяни витрачали свої дорогі дрони, снаряди та ракети на фальшиві цілі.

Макети з точністю копіюють оригінальні зразки техніки, щоб росіяни могли прийняти їх за справжні з повітря.

У репортажі сказано, що справжня гаубиця M777 коштує кілька мільйонів доларів, а виготовлення макета з каналізаційних труб коштує менш ніж $1000.