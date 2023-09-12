Путін похвалив Маска: "Таланлива та видатна людина"

Президент Росії Володимир Путін назвав американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою і видатною людиною, повідомляє Українська правда.

Про це Путін заявив під час Східно-Економічного форуму, його виступ транслював пропагандистський телеканал "Россия 24"

"Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска... Він безумовно видатна людина, це треба визнати... Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави" , – сказав російський диктатор.

Раніше Ілон Маск, який імовірно сприяв зриву української атаки на флот РФ у 2022 році, заявив, що як громадянин США не вважає себе зрадником. Свою позицію щодо РФ у війні проти України бізнесмен виправдовує тим, що американський Конгрес, мовляв, не оголошував війну Росії.