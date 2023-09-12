Німеччина продовжує купувати нафту з Росії через Індію

Дані Федерального статистичного управління свідчать про те, що Німеччина продовжує імпортувати велику кількість російської нафти через Індію, повідомляє Європейська правда.

Імпорт нафтопродуктів до Німеччини з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними ООН, Індія своєю чергою закуповує великі обсяги сирої нафти з Росії.

Імпорт з Індії "в основному складався з газойлів, які використовуються для виробництва дизельного або пічного палива", пояснили статисти. Індія виробляє ці газойлі з сирої нафти, яку країна закуповує у великих кількостях у Росії з початку війни.

Через війну Німеччина припинила прямий імпорт нафти з Росії. Західні держави також запровадили обмеження ціни на російську нафту, яке вони хочуть забезпечити на міжнародному рівні, використовуючи свою ринкову владу в судноплавному та страховому секторах.