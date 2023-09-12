Путін про заморожування золотовалютних резервів: "Заробили вдвічі більше"

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше, ніж становили заморожені Заходом її золотовалютні резерви, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив під час виступу на Схіхдно-Економічному форумі.

"Я знаю, що наші золотовалютні резерви заморожені. Та ми вже вдвічі більше заробили. Але навіть не про ці 300 млрд, мова про підрив довіри до тих, хто це зробив" , - заявив Путін.

Також у своєму виступі він приділив увагу курсу рубля, який стрімко обвалюється декілька місяців поспіль.

Відповідаючи на запитання модератора про те, що буде з курсом рубля російський диктатор сказав:

"Так, це, звичайно, питання, яке потребує копіткого дослідження Центрального банку та уряду Російської Федерації, фінансової влади так званої. Але загалом я не думаю, що тут є якісь зовсім непереборні проблеми та складності".

Путін також заявив, що різких рухів у вирішенні питань із російською національною валютою ніхто робити не буде.

На початку повномасштабної війни проти України через санкції стосовно центробанку, Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів - 300 млрд дол. Станом на кінець серпня цього року золотовалютні резерви РФ сягали 580,5 млрд дол.