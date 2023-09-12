Зеленський провів військовий кабінет: говорили лише про фронт

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збирав військовий кабінет, щоб обговорити події на фронті.

Про це він написав﻿ у Telegram.

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок" , – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення українських військових на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.