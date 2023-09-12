"Вишки Бойка": у ВМС розповіли деталі спецоперації у Чорному морі

Берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані "вишки Бойка", про взяття під контроль яких повідомили в ГУР. За словами речника ВМС ЗСУ, російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель "Василь Бех". Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

"Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І понад рік ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою достатньою мірою, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли" , – розповів Плетенчук.

Корабель "Василь Бех", який забезпечував Чорноморський флот Росії, затонув у червні 2022 року. Тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що судно підбили Військово-морські сили України.

За словами Плетенчука, найскладніше було дістатися до "вишок" на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на "вишки Бойка", існувала також небезпека з повітря.

"Дістатися на таку відстань, на гумових човнах – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є. Попри те, що ми звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, все одно умовно можна вважати сірою, тому що російська авіація там присутня постійно, на жаль, поки що. Вона веде розвідку і навіть наносить вогневе ураження.

Цю проблему так само треба вирішувати. Вона полягає в ширшій площині. Звісно, цю ситуацію могли б виправити наявність у нас відповідних засобів протиповітряної оборони. Мова про літаки F-16" , – сказав Плетенчук.

11 вересня Головне управління розвідки України заявило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Для цього спецпризначенці провели "унікальну операцію".

"Вишками Бойка" називають бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення радіолокаційних станцій. Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка", надходять з червня 2022 року.

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