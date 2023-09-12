Путін: Майже 300 тисяч людей підписали контракт з армією РФ

Президент Росії Володимир Путін на тлі обіцянки, що в РФ не мобілізуватимуть понад 300 тисяч людей, повідомив, що ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу в якості "добровольців", повідомляє Українська правда.

Про це він сказав під час виступу на Східно-економічному форумі.

"Ми провели часткову мобілізацію. 300 тисяч людей призвали. Зараз за останні 6-7 місяців у нас добровільно підписали контракти на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 тисяч осіб", – сказав диктатор.

За його словами, щодня 1000-1500 людей приходять підписувати контракт.

Наприкінці жовтня 2022 Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжувала мобілізацію в прихованому режимі, попри офіційні заяви про її завершення.