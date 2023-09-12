У "Дії" з’явилася нова воєнна облігація

У застосунку "Дія" з’явилася нова іменна воєнна облігація — Євпаторія.﻿ Про це заявили в міністерстві цифрової трансформації, повідомляє Новое время.

"Купуйте облігацію Євпаторія — допомагайте деокуповувати українські міста. Купуючи облігації, ви підтримуєте українську економіку та інвестуєте кошти в армію" , — йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що кошти від облігацій йдуть у бюджет, з них фінансується амуніція, медичний напрям, заробітна плата військовим та інше, а потім кошти повертаються назад на картку з відсотками.

Щоб придбати облігацію потрібно:

зайти у "Дію";

на головному екрані обрати "Воєнні облігації";



обрати облігацію, партнера та кількість;



підписати та оплатити;



облігація протягом трьох днів з’явиться в застосунку.

Дохід від облігації Євпаторія — 18,31%, дата виплати — 18.06.2025. При купівлі комісія не сплачується, кошти одразу йдуть у бюджет.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.