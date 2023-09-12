У "Дії" з’явилася нова воєнна облігація
У застосунку "Дія" з’явилася нова іменна воєнна облігація — Євпаторія. Про це заявили в міністерстві цифрової трансформації, повідомляє Новое время.
"Купуйте облігацію Євпаторія — допомагайте деокуповувати українські міста. Купуючи облігації, ви підтримуєте українську економіку та інвестуєте кошти в армію", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що кошти від облігацій йдуть у бюджет, з них фінансується амуніція, медичний напрям, заробітна плата військовим та інше, а потім кошти повертаються назад на картку з відсотками.
Щоб придбати облігацію потрібно:
- зайти у "Дію";
- на головному екрані обрати "Воєнні облігації";
- обрати облігацію, партнера та кількість;
- підписати та оплатити;
- облігація протягом трьох днів з’явиться в застосунку.
Дохід від облігації Євпаторія — 18,31%, дата виплати — 18.06.2025. При купівлі комісія не сплачується, кошти одразу йдуть у бюджет.
Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.