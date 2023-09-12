У США почався суд проти Google за спроби стати монополією

У вівторок, 12 вересня, у федеральному суді Вашингтону розпочався суд із Google у справі щодо незаконних дій компанії з метою стати пошуковою системою у світі, що домінує, повідомляє Укрінформ.

Антимонопольний судовий процес проти Google є найбільшим у США за чверть десятиліття, йдеться у матеріалі.

Суд триватиме десять тижнів, впродовж яких компанія за участі понад 100 свідків переконуватиме суддю Аміта Мехту у безпідставності справи, порушеної Міністерством юстиції. До показань проти компанії також долучилися десятки штатів США на чолі зі штатом Колорадо.

Справа Google зосереджена на заяві уряду про те, що технологічний гігант несправедливо встановив домінування в онлайн-пошуку, уклавши ексклюзивні контракти із виробниками пристроїв, операторами мобільного зв’язку та іншими компаніями, зокрема компанією Apple, які не лишили конкурентам жодних шансів на конкуренцію.

За допомогою щорічних виплат мільярдів доларів цим компаніям, Google забезпечив статус за замовчуванням своєї пошукової системи на телефонах і веббраузерах, йдеться у повідомленні.

Серед передбачуваних потерпілих цієї справи - інші пошукові системи, наприклад, Microsoft Bing та DuckDuckGo.

Google залишається найпопулярнішою пошуковою системою, охоплюючи 90% ринку в США та усьому світі. Більшість користувачів використовують Google через смартфони iPhone та телефони на операційній системі Android.