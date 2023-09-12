FT: Україна почне переговори з Угорщиною та Румунією про мову освіти

Цього тижня українські урядовці розпочнуть переговори з Угорщиною та Румунією, щоб досягти згоди щодо балансу між українською та мовами нацменшин в середніх школах. Про це пише видання Financial Times у матеріалі, написаному на основі розмови з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, повідомляє Європейська правда.

"Цього тижня українські урядовці розпочнуть двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, щоб спробувати узгодити угоду про баланс між українською та мовами національних меншин у середніх школах" , – йдеться у матеріалі.

Захист прав національних меншин є одним із семи критеріїв, виконання якого Єврокомісія очікує від Києва перед відкриттям переговорів про членство України в ЄС.

"Ми внесемо зміни до законодавства про національні меншини, і ми можемо внести додаткові поправки, якщо це буде необхідно, але спочатку нам потрібно провести [двосторонні] переговори" , – сказала Стефанішина.

Однак віцепрем’єрка заявила, що українці з-поміж етнічних меншин повинні вивчати українську мову в достатньому обсязі, щоб вони могли продовжувати освіту або працевлаштуватися за межами районів проживання національних меншин. Вона сказала, що чинні правила, які запровадили обов'язкове викладання української мови, працюють добре:

"Було знайдено баланс, і він працює. Тож нам справді потрібно це оцінити".