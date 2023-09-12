У ПАРЄ визнали, що РФ стала диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, які дозволили диктатору Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо поправок до російської Конституції, які були внесені у липні 2020 року. Ці поправки, в тому числі знімають обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді президента до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

"Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру" , - заявили парламентарії.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції. Парламентарії також нагадали про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

Там додали, що російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів".

З огляду на це, відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу країни, а також Європи і всього світу.

До того ж комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.