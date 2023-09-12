Тайвань використовуватиме досвід Україні у випадку війни з Китаєм

Тайвань готуватиметься до відсічі ймовірному вторгненню Китаю з урахуванням досвіду спротиву України повномасштабній агресії Росії. Про це йдеться в оприлюдненому 12 вересня першому від початку російського вторгнення оборонному бюлетені Тайваню, повідомляє Укрінформ.

Як зазначено у документі, збройні сили Тайваню навчатимуться на досвіді війні в Європі, нарощуватимуть потенціал для асиметричного ведення війни та будуть впроваджувати підхід, що базується на залученні всього суспільства до спротиву агресору.

Згідно з бюлетенем, військові Тайваню враховують, що Китай, подібно до Росії, також готується до гібридної війни і буде застосовувати не лише традиційну військову силу, а й вестиме кібернетичну, інформаційно-психологічну та інші війни.

У відповідь тайванська армія планує дотримуватися своїх попередніх підходів зі створення багатоешелонованої борони та стримування в усіх сферах, а також продовжувати нарощувати свої можливості ведення асиметричної війни зі значно сильнішим противником.

Навчаючись на прикладі України, Тайвань планує зміцнювати свою обороноздатність шляхом реформування мобілізаційних резервів та залучення всього населення до спротиву загарбникам.

У червні влада Тайваню затвердила Інструкцію з цивільної оборони, в якій описуються заходи безпеки для цивільних осіб під час повітряного нальоту, пожежі, обвалення будівлі, відключення електроенергії, дефіциту води або нестачі товарів першої необхідності. Інструкція також містить рекомендації щодо основних навичок виживання в екстремальних ситуаціях і номери "гарячих ліній" для надзвичайних ситуацій, на які жителі можуть телефонувати.

Цього року вдруге випущено й аудіоверсію бюлетеня. В оборонному відомстві сподіваються, що це дозволить охопити ширшу аудиторію.

Також зауважується, що китайська та англійська версії вдруге вийшли одночасно, а не з затримкою на кілька тижнів або місяців.