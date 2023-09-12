Росіяни розробляють дешевший аналог безпілотника "Ланцет"

Російське "КБ "Восток", відносно маловідома компанія, що розробляє БПЛА, активно просуває свою розробку під назвою "Скальпель", яка є дроном-камікадзе й максимально подібна до "Ланцета" від Zala, повідомляє Defense Express.

Зокрема на рівні державних ЗМІ розробники повідомили, що ведуть льотні випробування цього баражуючого боєприпаса та вже отримали заявки від декількох підрозділів. Але все ще "знаходяться у постійному діалозі з військовими щодо технічних вимог до дрона".

Заявляється, що "Скалпель" має відсік корисного навантаження діаметром 125 мм та довжиною 650 мм, що дозволяє оснастити його різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кг. Сам дрон має максимальну злітну вагу до 10,5 кг, має крейсерську швидкість до 120 км та дальність польоту до 40 км.

З огляду на наявне фото запуск дрона-камікадзе здійснюється з катапульти. Аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами наслідує "Ланцет", а обидва - аналогічні дрони-камікадзе ізраїльської компанії UVision.

Водночас за своїми характеристиками "Скальпель", згідно з деклараціями, трохи відрізняється від "Ланцета". Якщо порівнювати його з "Ланцет-3", то нова розробка має більше на 2 кг корисне навантаження та більшу на 10 км/год крейсерську швидкість. Відносно часу баражування "Скальпель", то вона не розголошується.

На те, що мова йде про створення дешевого аналогу "Ланцет", хоча ціна обох залишається невідомою, говорить декларування розробника, що "Скальпель" буде відрізнятися "доступною ціною". При цьому визнається, що деякі компоненти дрона мають іноземне походження. Але вочевидь під деякими мається на увазі майже все, бо на "Ланцеті" використовується дешевий чеський електромотор для авіамоделізму.

Й тому вірогідність того, що всі основні системи дрона, будь-то двигун, електроніка чи оптика, мають іноземне походження - максимальна. Водночас РФ вже давно використовує у своєму озброєнні, включно із дронами, цивільну електроніку постачання якої вкрай важко зупинити санкціями.