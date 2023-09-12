Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею агроекспорту

Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.﻿ Про це у Twitter написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Європейська правда.

Шмигаль наголосив, що Україна, попри війну і блокування Росією портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ" , – написав прем'єр-міністр.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям".

У п'ятницю закінчується термін заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща домагається продовження цієї заборони, а якщо цього не станеться, то погрожує ввести одностороннє ембарго.