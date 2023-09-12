Акції Tesla зросли на тлі новин про власний суперкомп'ютер

Акції Tesla почали зростати на фоні оптимістичного звіту про суперкомп'ютер Dojo від Morgan Stanley, повідомляє Ліга.net.

Dojo – це власна суперкомп'ютерна платформа Tesla для машинного навчання штучного інтелекту, зокрема для відеонавчання з використанням відеоданих з автомобілів Tesla. Цільова ціна на акції Tesla також підвищилась.

Tesla вже має великі суперкомп'ютерні кластери на базі графічних процесорів NVIDIA, але новий спеціальний комп'ютер Dojo використовує свої власні чипи та інфраструктуру. Очікується, що здатність Tesla навчати нейронні мережі на основі відеоданих значно підвищиться, що є критичним для технології самокерованого водіння.

Tesla представила Dojo на AI Day 2021, але до розробки повноцінної системи було далеко. На AI Day 2022 компанія повідомила про прогрес у роботі над Dojo і про те, що повний кластер буде готовий до першого кварталу 2023 року. Раніше цього року стало відомо про план поступового нарощування потужності Dojo до 100 екзофлопсів до кінця 2024 року.

Аналітики Morgan Stanley дослідили Dojo і заявили, що ця платформа може надати Tesla асиметричну перевагу на ринку обсягом у $10 трильйонів. Вони також відзначили потенціал Dojo як джерела доходу. В результаті Morgan Stanley підвищив ціновий орієнтир акцій Tesla з $250 до $400.