Рада найближчим часом збільшить видатки на оборону на 300 млрд - депутат

Верховна Рада до кінця вересня розгляне запропонований урядом законопроєкт про збільшення видатків на оборонні потреби майже на 303 мільярди гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це в коментарі ЕП повідомила голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Згідно з урядовим законопроєктом, у 2023 році планується збільшення видатків:

ЗСУ – на 195,7 млрд грн;

Нацгвардії України – на 39,7 млрд грн;

Державної прикордонної служби – на 20,4 млрд грн;

видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 млрд грн.

Підласа висловали впевненість, що збільшення видатків буде підтримано парламентом, оскільки уряд та Верховна Рада завжди оперативно реагують на запити військових.

"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів" , - пояснила Підласа.

Також законопроєктом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку ВПО на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ.

Кошти гранту від Євросоюзу у сумі майже 6 млрд грн будуть спрямовані на так зване "швидке відновлення" - відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів.