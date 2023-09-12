Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи цієї зими

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр" , - сказав прем'єр.

Він пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані" , - додав Шмигаль.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Нагадаємо, у НБУ очікують, що суттєве зниження безпекових ризиків в Україні очікується в середині 2024 року. Раніше НБУ припускав, що це відбудеться на початку наступного року.