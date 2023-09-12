Польща ухвалила резолюцію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна

Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна після завершення обмежень на рівні ЄС 15 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Рада міністрів Польщі на засіданні у вівторок ухвалила резолюцію "щодо дій, спрямованих на продовження запобіжних заходів щодо імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції з України".

"Рада міністрів закликає Єврокомісію продовжити заборону на імпорт зернових з України після 15 вересня. В іншому разі Польща запровадить власну заборону на національному рівні. Заборона залишатиметься чинною до врегулювання відносин в аграрних питаннях між Польщею та Україною", – йдеться у документі.

У польському уряді заявляють, що не можуть погодитися з тим, "щоб українське зерно дестабілізувало внутрішній аграрний ринок".

"Ми допомагаємо нашим сусідам, але маємо захистити польських фермерів", – підкреслюється в резолюції.

Раніше цього дня прем’єр Польщі Матеуш Моравецький анонсував, що Польща "не дасть затопити себе" українським зерном і готується продовжити заборону незалежно від того, яким буде рішення Брюсселя.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.