ЗМІ: У Британії скоротили кількість навчань українських військових після скарг на шум

На військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, британське Міноборони було змушене на третину скоротити кількість навчань на полігоні Лідда через обурення мешканців вибухами та димом.

Як йдеться у матеріалі, мешканці надіслали листи до міської ради Лідда з вимогою вжити заходів. Після того як про скарги повідомили Міністерству оборони, відомство погодилось обмежити рівень шуму і скоротити кількість навчань на 30 відсотків.

Підполковник Марк Пауелл, командир бази, пояснив, що хоче підтримувати міцні стосунки з місцевими мешканцями, які скаржаться на те, що від вибухів в них дзвенять вікна та вібрують будинки.

Втім, є і ті, хто з розумінням ставляться до проведення навчань поблизу їхніх помешкань. 80-річна Джун Бомонт, яка живе за кілька метрів від військової бази вже 35 років, наголосила, що українці захищають свою країну, і немає сенсу посилати на війну людей, які не навчені.

"Якщо ви купуєте будинок або переїжджаєте на місце поруч з військовим містечком, чого ви очікуєте? Тиші?" – дивується вона.

Британські військові навчили 900 українських десантників операціям, підтримуючи зусилля Києва з проведення рейдів через Дніпро на окуповану Росією територію, тоді як українських танкістів навчили керувати танками Challenger 2.

Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Раніше повідомлялося, що влада польського міста Радом звернеться до військових та Міністерства оборони за поясненнями у зв'язку з тренувальними польотами літаків F-16.