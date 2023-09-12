ЗМІ: Російський суд залишив Гіркіна-Стрєлкова під вартою ще на три місяці

У Москві суд залишив під вартою колишнього ватажка бойовиків на окупованій території Донеччини Ігоря Гіркіна-Стрєлкова ще на 3 місяці, тобто до 18 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Так, Гіркін просив перевести його під домашній арешт, зазначивши, що не може втекти за кордон через розшук Інтерполу та довічний вирок, винесений йому судом у Нідерландах.

Бойовика звинувачують у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його затримали в Росії 21 липня. Того ж дня суд відправив Гіркіна під варту. Йому загрожує до 5 років тюрми.

Раніше Гіркін у своєму Telegram-каналі критикував президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопосадовців, заявляючи про "вбоге скиглення, скарги на партнерів, заклики "за все добре проти всього поганого"".

Нагадаємо, Ігор Гіркін був "міністром оборони" "Донецької народної республіки", яку росіяни створили в окупованій частині Донеччини. Також він визнавав, що брав участь в анексії Криму. У листопаді 2022-го окружний суд Гааги присудив Гіркіну та ще двом фігурантам справи MH17 довічне ув'язнення.

Під час авіакатастрофи 2014 року Гіркін одразу написав у своїх соцмережах, що бойовики збили "український літак", та коли виявилося, що це пасажирський рейс, видалив ці повідомлення.

Офіс генпрокурора України у 2020 році оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Його оголосили в розшук, а суд дозволив його примусове доправлення.