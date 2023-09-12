ЗМІ: Ймовірність передачі ATACMS Україні набагато вища, ніж раніше

Очікується, що президент США Джо Байден найближчим часом ухвалить остаточне рішення про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CNN із посиланнями на неназваних посадовців, які знайомі з ходом обговорення щодо передачі ракет.

За словами посадовців, остаточного рішення про відправку ATACMS ще не прийнято. Але один із посадовців заявив, що ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж раніше.

"Набагато більша (ймовірність). Я просто не знаю, коли (саме це відбудеться)", – зазначив він.

За інформацією CNN, передати Києву ATACMS Білому дому рекомендували Державний департамент та Міністерство оборони після місяців запитів з боку України.

У матеріалі йдеться, що неясно, скільки ракет США нададуть Україні, але посадовці Держдепу та Пентагону вважають, що відправка ракет може допомогти Києву досягти вирішального прогресу в його контрнаступі.

Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.

Держдеп США заявив 11 вересня, що позиція щодо ATACMS для України не змінилась.