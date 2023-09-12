ГУР: Російський режим стикнувся з необхідністю провести нову хвилю мобілізації

Російський режим стикнувся з необхідністю провести можливо восени нову хвилю мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин.

"Декілька разів уже переносилась нова хвиля офіційної мобілізації в Росії. Ми пам’ятаємо, що була так звана часткова мобілізація проведена. Після цього мобілізаційні заходи в державі-агресорі не зупинялись і щомісяця декілька десятків тисяч людей в той чи інший спосіб правдами-неправдами рекрутувалися до рашистської армії.

Зараз справді керівництво режиму стикнулися з необхідністю можливо нової хвилі мобілізації. Це може мова йти про кінець вересня і осіннє рішення".

Юсов додав, що це не означає, що ці мобілізовані швидко з’являться на фронті, тому що процес навчання і злагодження тривалий. Він також нагадав, що Путін у вівторок не заперечив імовірність проведення нової мобілізації.

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