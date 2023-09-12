ГУР: Російський режим стикнувся з необхідністю провести нову хвилю мобілізації
Російський режим стикнувся з необхідністю провести можливо восени нову хвилю мобілізації, повідомляє Українська правда.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин.
"Декілька разів уже переносилась нова хвиля офіційної мобілізації в Росії. Ми пам’ятаємо, що була так звана часткова мобілізація проведена. Після цього мобілізаційні заходи в державі-агресорі не зупинялись і щомісяця декілька десятків тисяч людей в той чи інший спосіб правдами-неправдами рекрутувалися до рашистської армії.
Зараз справді керівництво режиму стикнулися з необхідністю можливо нової хвилі мобілізації. Це може мова йти про кінець вересня і осіннє рішення".
Юсов додав, що це не означає, що ці мобілізовані швидко з’являться на фронті, тому що процес навчання і злагодження тривалий. Він також нагадав, що Путін у вівторок не заперечив імовірність проведення нової мобілізації.
Передісторія:
- Путін на тлі обіцянки, що в РФ не мобілізуватимуть більше 300 тисяч людей, повідомив, що ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу в якості "добровольців".
- 21 вересня 2022 року Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.