Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу: спецслужба спростувала

Російський публіцист Аркадій Бабченко заявив, що Служба безпеки України відкрила стосовно нього кримінальне провадження, СБУ спростувала, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Бабченко в Telegram-каналі, пресслужба СБУ в коментарі УП.

"СБУ завело на мене справу. Точніше, кримінальне провадження. Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ - перетину кордону не перешкоджати. Після перетину - затримати і направити в Лук'янівське СІЗО для проведення досудових слідчих дій… На яких підставах порушено кримінальне провадження - я не знаю".

"Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності" - повiдомили в СБУ.



Російський журналіст Аркадій Бабченко перебував в Україні з 2017 по 2019 рік. У травні 2018 року СБУ інсценувала його "вбивство", аби попередити справжнє, заявили тоді в спецслужбі. У 2019 році Бабченко виїхав з України до Ізраїлю.