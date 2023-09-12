Шмигаль: Підготовка до опалювального сезону входить у фінальну стадію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підготовка енергооб'єктів до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію - зокрема, за його словами, відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два відремонтують до старту опалювального сезону, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив під час засідання уряду 12 вересня.

"Атомні електростанції. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт. Робимо важливий крок до енергонезалежності – на Рівненській АЕС почали завантажувати нове ядерне паливо компанії Westinghouse замість російської монополії на подібні види палива.

Європа разом з Україною повинні усунути РФ з цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків теплових електростанцій, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Він додав, що відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Тривають інтенсивні ремонти - в уряді запевняють, що вони завершаться вчасно.

Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю майже 2,3 ГВт, додав прем'єр.

"За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей", - резюмував він.

Також, за словами Шмигаля, до зими готові 15,2 тис котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. Він зазначив, що за місяць має бути 100%.

Також Шмигаль заявив, що у місцевих бюджетах достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів.