Львівщина у 2023 році очолила рейтинг корупціонерів – дані НАЗК

За даними Національного агентства із запобігання корупції у 2023 році найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані НАЗК.

Загалом у 2023 році у Львівській області зареєстровано 184 записи, із них за судовими рішеннями – 163.

Окрім Львівщини, у лідерах антирейтингу за 2023 рік опинилися:

Київська область – 176 записів;

Дніпропетровська область – 165;

Одеська область – 165;

Вінницька область – 128;

Сумська область – 121.

Далі у рейтингу за кількістю корупційних справ із різницею у плюс-мінус 10 - столиця Київ, Чернівецька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська області.

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