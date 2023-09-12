ЗМІ: Румунія облаштує бомбосховища поблизу кордону з Україною

Влада Румунії заявила про початок будівництва бомбосховищ в н.п. Плауру поблизу кордону з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Бухарест уже посилив заходи щодо посилення моніторингу та безпеки повітряного простору з посиланням на The Guardian.

Рішення про обладнання укриттів було прийнято Національним комітетом з надзвичайних ситуацій Румунії, яке передбачає "заходи захисту на національній території в безпосередній близькості від зони конфлікту в Україні".

Приблизно 50 румунських солдатів почали будівництво двох укриттів, додали в Міністерстві оборони Румунії.

Бетонні укриття призначені для "захисту жителів" Плауру і будуть передані місцевій владі після завершення будівництва.

Як повiдмлялось, представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що в ніч на 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

У Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що "прямої загрози" для країни не було.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має докази того, що російські "шахеди" впали на території Румунії.

Президент Румунії Клаус Йоґанніс спростував повідомлення про катастрофу російського ударного безпілотника на території країни.

Пізніше OSINT-аналітики GeoConfirmed встановили місце падіння російського безпілотника.

6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що у н.п. Плауру, що межує з Ізмаїлом Одеської області були знайдені уламки безпілотника.

Президент Клаус Йоґанніс вимагає терміново розслідувати обставини падіння уламків безпілотника на території країни.

Румунія надіслала НАТО повідомлення про падіння на її території російського ударного безпілотника.

7 вересня секретар Північноатлантичного альянсу заявив, що у НАТО "немає жодних ознак для того, щоб вважати", що уламки безпілотника, виявлені на території Румунії, були викликані навмисною атакою Москви.

9 вересня стало відомо про виявлення в Румунії уламків ще одного російського дрона.