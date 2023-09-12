Зеленський натякнув на можливе звільнення Кліщіївки
Президент Володимир Зеленський заявив про значні успіхи Сил оборони України на Бахмутському напрямку, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій", — підкреслив він.
Зеленський також відзначив успіхи бійців Головного управління розвідки Міноборони.
"І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках", — сказав президент.
Зазначимо, в мережі з'явилася інформація, що українські бійці зайшли до н.п. Кліщіївка Донецької області, що на Бахмутському напрямку.