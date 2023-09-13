У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ЗСУ

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами і безпілотними катерами, в результаті якої пошкоджено два кораблі, повідомляє Українська правда.

"ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією спалах стався через ракетну атаку. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас" , – заявив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

Пізніше Розвожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася "на південному майданчику Севморзаводу".

Міноборони РФ вранці заявило, що цієї ночі "ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

За твердженням російського Міноборони, окупаційні засоби протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив "усі безекіпажні катери".

Однак "внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті", повідомило Міноборони РФ.

Спочатку кримські Telegram-канали повідомляли про вибухи у Севастополі.

"Кримський вітер" нагадав про те, що у Кілен-балці знаходиться судноремонтний завод.