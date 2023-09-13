КНДР знову запустила балістичну ракету

Північна Корея знову запустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив про запуск, але поки що не надав ніяких подробиць.

Японська берегова охорона також повідомила, що ймовірна балістична ракета була запущена Північною Кореєю, попередивши судна в цьому районі триматися якомога далі від падаючих предметів і повідомляти відповідну інформацію береговій охороні.

Запуск ракети стався на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії.

Як відомо, зараз лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває з візитом у Росії і вже зустрівся﻿ з Володимиром Путіним. Очікується, що основною метою візиту є передача північнокорейської зброї РФ, у тому числі й артилерійських боєприпасів.