"Дуже радий вас бачити": Путін зустрівся з Кім Чен Ином
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів, повідомляє Українська правда.
Кім Чен Ин прибув на поїзді на залізничну станцію космодрому "Восточный" у Приамур'ї.
Путін зустрів Кім Чен Ина на космодромі "Восточный". Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.
"Я дуже радий вас бачити", – привітав Путін лідера КНДР.
Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.
На запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Восточный".
"Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", – зазначив російський диктатор.
Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах із лідером КНДР.
"Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є", – відповів він.