"Дуже радий вас бачити": Путін зустрівся з Кім Чен Ином

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів, повідомляє Українська правда.

Кім Чен Ин прибув на поїзді на залізничну станцію космодрому "Восточный" у Приамур'ї.

Путін зустрів Кім Чен Ина на космодромі "Восточный". Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.

"Я дуже радий вас бачити" , – привітав Путін лідера КНДР.

Кім Чен Ин подякував за теплий прийом.

На запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Восточный".

"Лідер КНДР проявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати" , – зазначив російський диктатор.

Путіна запитали, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах із лідером КНДР.