Сили оборони України ліквідували 270 тисяч окупантів – Генштаб

З початку повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували приблизно 270 тисяч російських військових, зокрема за минулу добу – ще 590. Також впродовж 12 вересня знищили 16 танків, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали: