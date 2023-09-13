Сили оборони України ліквідували 270 тисяч окупантів – Генштаб
З початку повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували приблизно 270 тисяч російських військових, зокрема за минулу добу – ще 590. Також впродовж 12 вересня знищили 16 танків, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 270 350 (+590) осіб,
- танків − 4 584 (+16) од,
- бойових броньованих машин − 8 792 (+14) од,
- артилерійських систем − 5 902 (+30) од,
- РСЗВ − 766 (+2) од,
- засобів ППО − 517 (+2) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 650 (+5) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів − 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 444 (+31) од,
- спеціальної техніки − 884 (+3) од.