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Сили оборони України ліквідували 270 тисяч окупантів – Генштаб

Сили оборони України ліквідували 270 тисяч окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували приблизно 270 тисяч російських військових, зокрема за минулу добу – ще 590. Також впродовж 12 вересня знищили 16 танків, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 270 350 (+590) осіб,
  • танків − 4 584 (+16) од,
  • бойових броньованих машин − 8 792 (+14) од,
  • артилерійських систем − 5 902 (+30) од,
  • РСЗВ − 766 (+2) од,
  • засобів ППО − 517 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 650 (+5) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 444 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 884 (+3) од.

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