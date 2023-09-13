Заправки Медведчука передали в управління "Укрнафті"

Кабінет міністрів України визначив управителем активів компанії Glusco держкомпанію Укрнафта.﻿ Про це заявив глава компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє Новое время.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдінг (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука" , — написав Чернишов.

Він підкреслив, що обидві компанії "Укрнафта" і "Нафтогаз Ойл Трейдинг" входять до Групи Нафтогаз і продовжують працювати.

На початку серпня АРМА запропонувала передати мережу АЗС Glusco в управління компанії Укрнафта за спеціальною процедурою.

У травні 2022 року за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд заарештував мережу АЗС Glusco і передав в управління АРМА через зв’язок Glusco з Віктором Медведчуком.

Раніше АРМА за погодженням КМУ визначило ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів Glusco.