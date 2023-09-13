У Польщі заявили про можливу зустріч Дуди та Зеленського

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. ﻿Про це він розповів в ефірі RMF FM, повідомляє Європейська правда.

Шрот зазначив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але не став вдаватися в деталі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії" , – сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

Шрот також заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.