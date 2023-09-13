У Генштабі повідомили про частковий успіх ЗСУ біля Роботиного та Кліщіївки

ЗСУ мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.﻿ Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Мелітопольський напрямок

За словами спікера, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію та завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

"Змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області" , - зазначив він.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку, як зазначив Ковальов, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці" , - додав військовий.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області" , - додав Ковальов.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де протягом минулої доби ворог здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Лиманський та Куп'янський напрямки

На Лиманському та Куп'янському напрямках російські загарбники продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення.