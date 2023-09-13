У Севастополі горить десантний корабель та субмарина – OSINT
Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу "Кіло", повідомляє Українська правда.
"Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха", – зазначають в OSINTtechnical.
Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу "Кіло".
Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.
Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.
Підводні човни класу "Кіло" – збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарини проєкту 877 "Палтус" та проєкту 636 "Варшав'янка".
Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО - Ropucha (польськ. жаба) - серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.
Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.
OSINT – розвідка на основі відкритих даних.