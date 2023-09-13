У Севастополі горить десантний корабель та субмарина – OSINT

Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу "Кіло", повідомляє Українська правда.

"Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха" , – зазначають в OSINTtechnical.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу "Кіло".

Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.

Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.

Russian Ropucha-class LST on fire in the Sevastopol drydock pic.twitter.com/boyCrt91xw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Підводні човни класу "Кіло" – збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарини проєкту 877 "Палтус" та проєкту 636 "Варшав'янка".

Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО - Ropucha (польськ. жаба) - серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.

Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.

OSINT – розвідка на основі відкритих даних.