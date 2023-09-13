Половина українців хоча б раз ставали жертвою шахраїв в інтернеті

Кожен другий українець хоча б раз ставав жертвою інтернет-шахраїв, а 73% найімовірніше не розпізнають "тривожні дзвіночки", які вказують на шахрайські дії в інтернеті.﻿ Про це йдеться у дослідженні Visa Stay Secure, повідомляє Економічна правда.

Згідно з ним, 7 із 10 українців переймаються, що їхні друзі чи родини можуть відреагувати на шахрайське повідомлення. Також 68% українців не впевнені у своїй здатності розпізнати онлайн-шахрайство

Кожен другий українець принаймні раз потрапляв на гачок шахраїв, а 17% ставали жертвами обману неодноразово.

"У сучасному цифровому світі шахрайство стає все більш вигадливим, а злочинці використовують нові підходи, щоб обдурити довірливих споживачів. Неважливо, про що йдеться: про посилку, затриману на митниці, прострочену підписку на стримінговий сервіс чи подарункову картку від улюбленого бренду, — шахраї застосовують надзвичайно переконливу тактику, щоб ввести жертв в обману.

Зважаючи на стрімке зростання частки цифрових платежів, зараз як ніколи важливо, щоб споживачі розуміли мову шахрайства та залишалися насторожі" , — пояснив Чарльз Лобо, керівник відділу ризиків Visa в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки.

Чому споживачі потрапляють "на гачок"?

Респонденти, які вважають себе обізнаними щодо тактик онлайн-зловмисників, з більшою імовірністю натиснуть на фальшиве посилання або повірять шахрайській пропозиції.

Так, 54% "обізнаних" українців купляться на повідомлення, що містить гарні новини, а 42% відреагують на прохання виконати термінові дії, тоді як серед тих, хто сумнівається у своїй пильності, так само вчинять 48% та 32% відповідно.

Найменше українці вірять проханням перевстановити пароль через потенційний витік даних: для 85% опитаних повідомлення такого змісту — в трійці найбільш підозрілих. Набагато менше занепокоєння викликають:

СМС про статус відправлення, що доставляється (такі повідомлення підозрілими вважають 28% респондентів);

електронні листи з оголошенням про розпродаж або появу нового продукту (27%);

прохання надати відгук про нещодавній досвід (17%).

Усіма цими способами комунікації можуть скористатися шахраї.

Майже кожен другий (49%) українець повідомив, що переконується, що листа надіслано з дійсної електронної адреси, тоді як лише 43% перевірятимуть, чи прикріплено до повідомлення назву або логотип компанії.

Менше половини респондентів шукатимуть у листі номер свого замовлення (42%) або банківського рахунку (32%), а 40% перевірятимуть правильність написання слів.

У Visa також роз’яснили, що на шахрайство можуть вказувати такі меседжі: