Українські безпілотники атакували "виборчу дільницю" РФ у Запорізькій області – СБУ

Дрони-камікадзе СБУ завдали удару по "виборчій дільниці" у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області, де зберігалися "бюлетені". Про це заявили джерела у СБУ, повідомляє Укрінформ.

"Під час незаконних рашистських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю", де зберігалися вже заповнені бюлетені. Цю “бавовну” окупантам влаштувала СБУ" , - сказали співрозмовники.

За їхніми словами, загарбники протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" звозили на "дільницю" бюлетені з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

За даними джерел у спецслужбі, після трьох ранкових влучань "виборча дільниця" так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.