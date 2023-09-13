У Сухопутних військах порахували, скільки "Шахедів" РФ запустила за рік
За рік Росія випустила по Україні понад дві тисячі ударних БпЛА типу Shahed. Про це заявили в Сухопутних військах України, повідомляє Укрінформ.
"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" Росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день.
Сумарна вартість цих камікадзе становила, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів, а це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.