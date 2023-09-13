Данія не пропустила російського чиновника на конференцію ВООЗ

Заступника міністра охорони здоров'я Росії Олега Салагая розвернули в аеропорту Копенгагена, коли він прямував на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Данії, повідомляє Європейська правда.

"Статс-секретар, заступник міністра охорони здоров'я О. Салагай мав відвідати цей захід. Однак в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в'їзді до Данії" , – заявило посольство Росії в Данії. Засуджуючи інцидент, посольство зажадало вибачень від данської влади.

Міністерство закордонних справ Данії проводить розслідування, повідомляють місцеві ЗМІ.

Конференція ВООЗ є регіональною зустріччю на тему "застосування поведінкових і культурних знань для охорони здоров'я" і проходить в Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Відмова відбулася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості посадовців, які працюють у посольствах одна одної.

Нагадаємо, МЗС Данії 1 вересня повідомило послу Росії Володимиру Барбіну, що штат посольства в Копенгагені має бути скорочений до рівня, що відповідає штату посольства Данії в Москві – до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

Там пояснили, що переговори про розширення штату данського посольства не дали результату, бо Москва постійно намагалась відрядити до Данії співробітників своєї розвідки.

У Москві небагатослівно заявили, що "зроблять висновки" з цього рішення. Посольство Росії в Копенгагені має час до 29 вересня, щоб скоротити свій штат.